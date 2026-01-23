У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру

Сьогодні, 23 січня, Національна поліція України проводить слідчі дії у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації. Директору відомства вручено повідомлення про підозру. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Директору Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру. Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року Про здійснення запозичення, яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в 2020 році Департамент фінансів підготував і здійснив випуск облігацій внутрішніх місцевих позик відповідно до рішення Київміськради. У департаменті підкреслюють, що діяли виключно в рамках бюджетного законодавства та виконували обов’язкові для виконання рішення.

Проте в рамках кримінального провадження слідчі вважають ці дії неправомірними, стверджуючи, що департамент завдав збитків бюджету Києва.

Від самого ранку тривають обшуки - спочатку за місцем проживання директора департаменту, потім - у службових кабінетах. За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи. Усі затребувані матеріали та документи було надано слідству в повному обсязі - наголосили в КМДА.

У департаменті вважають кримінальне провадження безпідставним і політично вмотивованим. Вони готові співпрацювати зі слідством і відстоювати правомірність своїх дій.

