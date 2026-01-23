$43.170.01
12:59 • 3626 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 11836 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 31655 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 17136 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 19752 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 27595 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 64954 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33566 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31248 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29413 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Національна поліція проводить обшуки у Департаменті фінансів КМДА, директору вручено підозру. Слідчі дії стосуються випуску облігацій внутрішніх місцевих позик Київради у 2020 році.

У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, директору вручено підозру

Сьогодні, 23 січня, Національна поліція України проводить слідчі дії у Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації. Директору відомства вручено повідомлення про підозру. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.

Директору Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру. Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року Про здійснення запозичення, яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в 2020 році Департамент фінансів підготував і здійснив випуск облігацій внутрішніх місцевих позик відповідно до рішення Київміськради. У департаменті підкреслюють, що діяли виключно в рамках бюджетного законодавства та виконували обов’язкові для виконання рішення.

Проте в рамках кримінального провадження слідчі вважають ці дії неправомірними, стверджуючи, що департамент завдав збитків бюджету Києва.

Від самого ранку тривають обшуки - спочатку за місцем проживання директора департаменту, потім - у службових кабінетах. За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи. Усі затребувані матеріали та документи було надано слідству в повному обсязі

- наголосили в КМДА.

У департаменті вважають кримінальне провадження безпідставним і політично вмотивованим. Вони готові співпрацювати зі слідством і відстоювати правомірність своїх дій.

Ольга Розгон

