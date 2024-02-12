В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев

В Черновцах обустраивают жилье для внутренних переселенцев при поддержке Европейского Союза. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

При поддержке ЕС в Черновцах обустраивают жилье для внутренних переселенцев. Реконструкция осуществляется в рамках программы "Поддержка ЕС для насущных потребностей размещения внутренне перемещенных лиц в городе Черновцы".

Поэтому на улице Школьной 25, в общежитии уже отремонтировали кровлю, утеплили чердак и заменили старые окна и двери. Сейчас идет ремонт фасада, внутренних помещений, а также систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

Параллельно другая часть проекта предусматривает модернизацию одного из корпусов поликлиники № 3 на улице Главной 218. Благодаря реконструкции уже завершен текущий ремонт, приобретено новое оборудование и мебель, а также создана зона для отдыха и детская площадка. В ближайшей перспективе планируется установка подъемника для людей с инвалидностью.

Добавим

Проект финансируется Европейским Союзом и внедряется под руководством Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО).

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