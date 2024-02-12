В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  234157 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  202067 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  248459 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  283818 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  229654 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  197433 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  212147 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  209233 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207831 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев

В рф командиры в состоянии опьянения расстреливают своих подчиненных, увеличивается количество военных конфликтов

Командиры западного военного округа рф расстреливают своих подчиненных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что приводит к росту конфликтов в подразделениях.

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В рф командиры в состоянии опьянения расстреливают своих подчиненных, увеличивается количество военных конфликтов

В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.

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В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн

264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".

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Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области

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Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области

Воздушные силы ВСУ зафиксировали новое перемещение вражеских беспилотников в центральной Украине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что зафиксировали новые перемещения вражеских беспилотников в западном направлении в Кировоградской и Черкасской областях.

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Воздушные силы ВСУ зафиксировали новое перемещение вражеских беспилотников в центральной Украине

Польша расследует высыпание украинского зерна во время протеста польских фермеров

Польская полиция расследует инцидент, когда польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу возле польско-украинской границы во время продолжающегося протеста фермеров.

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Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации

Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили воздушную тревогу в Донецкой области в связи с повышенной активностью вражеской тактической авиации на юго-востоке.

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Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации

Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что наблюдали активность вражеских беспилотников в нескольких областях, включая Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую и Николаевскую, причем некоторые из них летели на север.

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Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики

Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  19991 просмотра
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики