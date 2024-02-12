В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев
При поддержке Европейского Союза в Черновцах обустраивается жилье для внутренне перемещенных лиц для удовлетворения их насущных потребностей.
В рф командиры в состоянии опьянения расстреливают своих подчиненных, увеличивается количество военных конфликтов
Командиры западного военного округа рф расстреливают своих подчиненных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что приводит к росту конфликтов в подразделениях.
В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.
В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн
264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".
Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов из Кировоградской и Черкасской областей, которые направлялись на запад в направлении Винницкой области.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали новое перемещение вражеских беспилотников в центральной Украине
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что зафиксировали новые перемещения вражеских беспилотников в западном направлении в Кировоградской и Черкасской областях.
Польша расследует высыпание украинского зерна во время протеста польских фермеров
Польская полиция расследует инцидент, когда польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на дорогу возле польско-украинской границы во время продолжающегося протеста фермеров.
Объявлена воздушная тревога в Донецкой области в связи с активизацией российской авиации
Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили воздушную тревогу в Донецкой области в связи с повышенной активностью вражеской тактической авиации на юго-востоке.
Воздушные силы ВСУ зафиксировали перемещение вражеских беспилотников над несколькими регионами
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что наблюдали активность вражеских беспилотников в нескольких областях, включая Кировоградскую, Полтавскую, Одесскую и Николаевскую, причем некоторые из них летели на север.
Воздушные силы Украины предупреждают о возможных ударах баллистики
Воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где была объявлена воздушная тревога.