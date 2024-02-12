У Чернівцях за підтримки ЄС облаштовують житло для переселенців

У Чернівцях облаштовують житло для внутрішніх переселенців за підтримки Європейського Союзу. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Деталі

За підтримки ЄС у Чернівцях облаштовують житло для внутрішніх переселенців. Реконструкція здійснюється в рамках програми "Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо переміщених осіб у місті Чернівці".

Відтак на вулиці Шкільній 25, у гуртожитку вже відремонтували покрівлю, утеплили горище та замінили старі вікна і двері. Зараз триває ремонт фасаду, внутрішніх приміщень, а також систем опалення, водопостачання та водовідведення.

Паралельно інша частина проєкту передбачає модернізацію одного з корпусів поліклініки № 3 на вулиці Головній 218. Завдяки реконструкції вже завершено поточний ремонт, придбано нове обладнання та меблі, а також створено зону для відпочинку й дитячий майданчик. У найближчій перспективі планується встановлення підйомника для людей з інвалідністю.

Додамо

Проєкт фінансується Європейським Союзом та впроваджується під керівництвом Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

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