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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном море 2 боевых вражеских корабля, из которых один является носителем "Калибров"

В Черном море 2 боевых вражеских корабля, из которых один является носителем "Калибров"

Киев  •  УНН

 • 4350 просмотра

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В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет 4 ракеты "Калибр". В Средиземном море 6 кораблей рф, из них 2 носителя «Калибров» с 22 ракетами.

В Черном море находится один российский носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
    • в Азовское море - 4 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
      Image

      Напомним

      россия держит носители "Калибров" в Средиземном море, хотя их не использовали годами. Корабли находятся в режиме ожидания после потери доступа к базе в Тартусе.

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

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