В Черном море 2 боевых вражеских корабля, из которых один является носителем "Калибров"
Киев • УНН
В Черном море находятся 2 российских корабля, один из которых несет 4 ракеты "Калибр". В Средиземном море 6 кораблей рф, из них 2 носителя «Калибров» с 22 ракетами.
В Черном море находится один российский носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Напомним
россия держит носители "Калибров" в Средиземном море, хотя их не использовали годами. Корабли находятся в режиме ожидания после потери доступа к базе в Тартусе.