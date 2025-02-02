У Чорному морі 2 бойових ворожих кораблі, з яких один є носієм "Калібрів"
Київ • УНН
У Чорному морі перебувають 2 російські кораблі, один з яких несе 4 ракети "Калібр". У Середземному морі 6 кораблів рф, з них 2 носії "Калібрів" із 22 ракетами.
У Чорному морі перебуває один російський носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє ВМС ЗСУ, пише УНН.
У Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Зазначається, що у Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо
росія тримає носії "Калібрів" у Середземному морі, хоча їх не використовували роками. Кораблі перебувають у режимі очікування після втрати доступу до бази в Тартусі.