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Жодного застосування останніми роками не спостерігалося: у ВМС пояснили, навіщо росія виводить носії "Калібрів" в Середземне море

Київ • УНН

 • 24112 перегляди

росія тримає носії "Калібрів" у Середземному морі, хоча їх не використовували роками. Кораблі перебувають у режимі очікування після втрати доступу до бази в Тартусі.

росія продовжує тримати носії "Калібрів" в Середземному морі, хоча їх застосування останнім останніми роками не спостерігалося.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Доволі цікаве питання, тому що жодного застосування останнім останніми роками не спостерігалося. Це такий у них спосіб присутності. Там є постійне оперативне угрупування. Раніше воно базувалося в Тартусі. Станом на зараз вони "бовтаються в морі". Ми спостерігаємо за тим, як росіян вже більше 10 діб не пускають на власну, тепер же колишню базу – єдину закордонну військову-морську базу рф. Ймовірніше за все, це зараз більше такий режим очікування, але звісно судна, які знаходяться в цьому конвої, які призначені для того, щоб забрати з Сирії свою техніку фактично знаходяться у супроводі цих бойових одиниць. Тому тут теж треба слідкувати за ситуацією в динаміці. Так, на жаль, у них досі є дружні режими в Африці, можуть вони імовірно туди зайти, але все ж таки бази там нема

- сказав Плетенчук.

Нагадаємо

Станом на 06:00 16 січня у Чорному та Азовському морях ворожі бойові кораблі відсутні

Павло Башинський

Павло Башинський

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