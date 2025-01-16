Никакого применения в последние годы не наблюдалось: в ВМС зачем россия выводит носители «Калибров» в Средиземное море

россия продолжает держать носители «Калибров» в Средиземном море, хотя их применения в последнее последние годы не наблюдалось.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Довольно интересный вопрос, потому что никакого применения последним в последние годы не наблюдалось. Это такой у них способ присутствия. Там есть постоянная оперативная группировка. Ранее она базировалась в Тартусе. По состоянию на сейчас они «болтаются в море». Мы наблюдаем за тем, как россиян уже более 10 суток не пускают на собственную, теперь же бывшую базу - единственную зарубежную военную-морскую базу рф. Вероятнее всего, это сейчас больше такой режим ожидания, но конечно суда, которые находятся в этом конвое, которые предназначены для того, чтобы забрать из Сирии свою технику фактически находятся в сопровождении этих боевых единиц. Поэтому здесь тоже надо следить за ситуацией в динамике. Да, к сожалению, у них до сих пор есть дружественные режимы в Африке, могут они вероятно туда зайти, но все же базы там нет