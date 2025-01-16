У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні
Київ • УНН
У Чорному та Азовському морях станом на ранок 16 січня не зафіксовано жодного ворожого корабля. У Середземному морі перебувають 7 кораблів РФ, з яких 2 несуть ракети "Калібр".
Станом на 06:00 16.01.2025 у Чорному та Азовському морях ворожі бойові кораблі відсутні. Про це повідомляють ВМС ЗСУ, пише УНН.
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні, також в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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У Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 судна, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.
Мазут з танкерів рф може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва - Плетенчук09.01.25, 09:33 • 24713 переглядiв