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У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні

Київ • УНН

 • 22755 перегляди

У Чорному та Азовському морях станом на ранок 16 січня не зафіксовано жодного ворожого корабля. У Середземному морі перебувають 7 кораблів РФ, з яких 2 несуть ракети "Калібр".

Станом на 06:00 16.01.2025 у Чорному та Азовському морях ворожі бойові кораблі відсутні. Про це повідомляють ВМС ЗСУ, пише УНН.

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні, також в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

- йдеться уповідомленні.

Деталі

У Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр",  загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

- до Чорного моря – 5 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

- до Азовського моря –  4 судна, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

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Мазут з танкерів рф може дійти до узбережжя Одеси та Миколаєва - Плетенчук09.01.25, 09:33 • 24713 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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