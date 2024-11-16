В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного вражеского военного корабля. В Средиземном море находятся 2 корабля РФ, один из которых несет «Калибры».
По состоянию на 6:00 16.11.2024 в Черном и Азовском морях вражеские боевые корабли отсутствуют. Об этом сообщают ВМС ВСУ, пишет УНН.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море также вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море 2 вражеских корабля, 1 из которых является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 7 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 16797 просмотров