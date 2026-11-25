В ИИ-чат-боте ChatGPT от OpenAI 25 ноября зафиксировали сбои. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные мониторингового сервиса Downdetector.

Детали

"В настоящее время у нас возникли проблемы. В ChatGPT и Codex Cloud наблюдается повышенное количество ошибок в диалогах. Мы обнаружили, что пользователи сталкиваются с повышенным количеством ошибок в ChatGPT и ChatGPT Work, а также в облачных потоках Codex. Мы выявили проблему и работаем над ее устранением", - говорится в последнем статусе OpenAI относительно проблем на соответствующей веб-странице.

Пользователи-подписчики ChatGPT столкнулись с повышенным количеством ошибок в диалогах, пока OpenAI работает над исправлением, через несколько дней после отдельного сбоя GPT-6, сообщает Crypto Briefing.

Как сообщается, OpenAI работала над исправлением волны ошибок ChatGPT, затрагивающих подписчиков. Компания сообщила о проблемах, влияющих на ее тарифные планы Team, Business и Pro.

Что пошло не так

Об инциденте впервые сообщили 25 ноября 2026 года примерно в 11:48 UTC (13:48 по Киеву). OpenAI подтвердила, что пользователи столкнулись с повышенным количеством ошибок в диалогах.

В первоначальном сообщении OpenAI были названы тарифные планы Team, Business и Pro. На странице состояния компании указывался более широкий охват: среди затронутых сбоями перечислялись тарифные планы Business, Pro, Plus и Education.

OpenAI классифицировала проблему как проблему надежности сервиса. Она не была связана с выставлением счетов или каким-либо новым развертыванием функций.

Инцидент находился на странице состояния OpenAI на этапе "Выявлено", и принимались меры по его устранению. Это означает, что инженеры обнаружили проблему, но еще не завершили ее исправление.

OpenAI заявила, что активно работала над решением. Сразу компания не опубликовала решение и не объяснила первопричину.

Ситуация в Украине

Украинский сегмент также ощутил перебои, свидетельствуют данные Downdetector.

Как указано, пик сообщений о сбоях в работе OpenAI пришелся на 13:51, и в настоящее время их количество пошло на спад.

Наиболее распространенные сообщения о проблемах - генерация ИИ (38%), приложение (26%), веб-сайт (21%).

ChatGPT, Claude и Grok одновременно столкнулись с масштабным сбоем