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В части Одесского района пропал свет: специалисты восстанавливают, поэтому пока без экстренных графиков - ДТЭК

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В части Одесского района 2 июня пропал свет из-за локальной аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, графики отключений пока не планируются.

В части Одесского района пропал свет: специалисты восстанавливают, поэтому пока без экстренных графиков - ДТЭК

Распоряжений о стабилизационных отключениях на территории Одесской области в течение 2 июня не поступало. Передает УНН со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Детали

По данным энергетиков, в части Одесского района по состоянию на 13:30 исчез свет. Причины отсутствия света связаны с локальной аварией в сети. ДТЭК сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Пока без экстренных изменений и без внедрения графика отключений.

Распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков от НЭК Укрэнерго не получали. Соответственно, на 2 июня отключения не планируются.

- уточняет энергетическая компания.

В то же время в ДТЭК отмечают - ситуация в энергосистеме сложная.
"Если мы получим команду применять графики – сразу сообщим вам. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию!", добавили в сообщении на сайте компании.

Напомним

В Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме стабильная, но летом возможны отключения света из-за российских ударов. Потери Украины составляют 10 ГВт генерирующих мощностей.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоУНН-Одесса
Министерство энергетики Украины
ДТЭК
Укрэнерго
Украина
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