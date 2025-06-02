В части Одесского района пропал свет: специалисты восстанавливают, поэтому пока без экстренных графиков - ДТЭК

Распоряжений о стабилизационных отключениях на территории Одесской области в течение 2 июня не поступало. Передает УНН со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Детали

По данным энергетиков, в части Одесского района по состоянию на 13:30 исчез свет. Причины отсутствия света связаны с локальной аварией в сети. ДТЭК сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Пока без экстренных изменений и без внедрения графика отключений.

Распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков от НЭК Укрэнерго не получали. Соответственно, на 2 июня отключения не планируются. - уточняет энергетическая компания.

В то же время в ДТЭК отмечают - ситуация в энергосистеме сложная.

"Если мы получим команду применять графики – сразу сообщим вам. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию!", добавили в сообщении на сайте компании.

Напомним

В Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме стабильная, но летом возможны отключения света из-за российских ударов. Потери Украины составляют 10 ГВт генерирующих мощностей.