В части Одесского района пропал свет: специалисты восстанавливают, поэтому пока без экстренных графиков - ДТЭК
Киев • УНН
В части Одесского района 2 июня пропал свет из-за локальной аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, графики отключений пока не планируются.
Распоряжений о стабилизационных отключениях на территории Одесской области в течение 2 июня не поступало. Передает УНН со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Детали
По данным энергетиков, в части Одесского района по состоянию на 13:30 исчез свет. Причины отсутствия света связаны с локальной аварией в сети. ДТЭК сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Пока без экстренных изменений и без внедрения графика отключений.
Распоряжений о применении стабилизационных или экстренных графиков от НЭК Укрэнерго не получали. Соответственно, на 2 июня отключения не планируются.
В то же время в ДТЭК отмечают - ситуация в энергосистеме сложная.
"Если мы получим команду применять графики – сразу сообщим вам. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию!", добавили в сообщении на сайте компании.
Напомним
В Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме стабильная, но летом возможны отключения света из-за российских ударов. Потери Украины составляют 10 ГВт генерирующих мощностей.