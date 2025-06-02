У частині Одеського району зникло світло: фахівці відновлюють, тому поки без екстрених графіків - ДТЕК

Розпоряджень про стабілізаційні відключення не території Одеської області протягом 2 червня не надходило. Передає УНН із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

За даними енергетиків, у частині Одеського району станом на 13:30 зникло світло. Причини відсутності свтіла пов'язані із локальною аварією у мережі. ДТЕК повідомив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Поки без екстренних змін та без впровадження графіку віддключень.

Розпоряджень про застосування стабілізаційних чи екстрених графіків від НЕК Укренерго не отримували. Відповідно, на 2 червня відключення не плануються.