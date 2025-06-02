У частині Одеського району зникло світло: фахівці відновлюють, тому поки без екстрених графіків - ДТЕК
Київ • УНН
В частині Одеського району 2 червня зникло світло через локальну аварію. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, графіки відключень поки не плануються.
Розпоряджень про стабілізаційні відключення не території Одеської області протягом 2 червня не надходило. Передає УНН із посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
Деталі
За даними енергетиків, у частині Одеського району станом на 13:30 зникло світло. Причини відсутності свтіла пов'язані із локальною аварією у мережі. ДТЕК повідомив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Поки без екстренних змін та без впровадження графіку віддключень.
Розпоряджень про застосування стабілізаційних чи екстрених графіків від НЕК Укренерго не отримували. Відповідно, на 2 червня відключення не плануються.
Водночас у ДТЕК наголошують - ситуація в енергосистемі складна.
"Якщо ми отримаємо команду застосовувати графіки – відразу повідомимо вам. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію!", додали у повідомленні на сайті компанії.
Нагадаємо
У Міненерго повідомили, що ситуація в енергосистемі стабільна, але влітку можливі відключення світла через російські удари. Втрати України становлять 10 ГВт генеруючих потужностей.