В Броварском районе погиб мужчина в результате удара по промышленному объекту

В Броварском районе в результате вражеской атаки погиб мужчина. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

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По его словам, еще один мужчина пострадал. Сейчас он находится в местной больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Поврежден один из промышленных объектов. На месте работают все соответствующие службы, ликвидируя пожар. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в укрытиях и не пренебрегать собственной безопасностью - призвал Ткаченко.

В свою очередь городской голова Броваров Игорь Сапожко уточнил, что в результате вражеской атаки произошло попадание в объект промышленной инфраструктуры на территории общины.

Два человека пострадали. Одному оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Другого мужчину 1966 г. р. доставили в больницу, состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь - рассказал Сапожко.

Он предупредил, что угроза повторной атаки сохраняется, и призвал находиться в безопасных местах и помнить о необходимости соблюдать информационную тишину.

Напомним

В Броварской общине Киевской области из-за вражеской атаки произошла авария на объектах электроснабжения. Энергетики приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью.

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