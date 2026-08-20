У Броварському районі загинув чоловік через удар по промисловому об’єкту
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще двоє постраждали, один із них у важкому стані. Пошкоджено промисловий об’єкт.
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
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За його словами, ще один чоловік постраждав. Наразі він перебуває в місцевій лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено один з промислових обʼєктів. На місці працюють всі відповідні служби, ліквідовуючи пожежу. Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в укриттях та не нехтувати власною безпекою
У свою чергу міський голова Броварів Ігор Сапожко уточнив, що внаслідок ворожої атаки є влучання в обʼєкт промислової інфраструктури на території громади.
Двоє осіб постраждали. Одному надано допомогу на місці, від госпіталізації відмовився. Іншого чоловіка 1966 р.н. доставлено в лікарню, стан важкий, надається вся необхідна медична допомога
Він попередив, що загроза повторної атаки триває, і закликав перебувати у безпечних місцях та памʼятати про необхідність збереження інформаційної тиші.
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