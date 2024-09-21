В Броварах водитель Opel спровоцировала ДТП с тремя автомобилями
Киев • УНН
В Броварах произошло ДТП с участием трех транспортных средств из-за нарушения правил дорожного движения. 45-летняя водитель Opel не предоставила преимущество в движении, что привело к столкновению с Hyundai и маршрутным автобусом. Пострадавших нет.
В городе Бровары произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, 45-летняя водитель автомобиля Opel не предоставила преимущество в движении, что привело к столкновению с автомобилем Hyundai, который двигался по главной дороге. От удара авто Hyundai отбросило на припаркованный маршрутный автобус.
К счастью, пострадавших нет. Полиция составила на водителя Opel административный протокол по ст. 124 Кодекса об административных правонарушениях.
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