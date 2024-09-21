У Броварах водійка Opel спричинила ДТП з трьома автомобілями
Київ • УНН
У Броварах сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів через порушення правил дорожнього руху. 45-річна водійка Opel не надала перевагу в русі, що призвело до зіткнення з Hyundai та маршрутним автобусом. Постраждалих немає.
У місті Бровари сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
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За попередніми даними, 45-річна водійка автомобіля Opel не надала перевагу в русі, що призвело до зіткнення з автомобілем Hyundai, який рухався головною дорогою. Від удару авто Hyundai відкинуло на припаркований маршрутний автобус.
На щастя, постраждалих немає. Поліція склала на водійку Opel адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу про адміністративні правопорушення.
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