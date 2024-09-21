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У Броварах водійка Opel спричинила ДТП з трьома автомобілями

У Броварах водійка Opel спричинила ДТП з трьома автомобілями

Київ • УНН

 • 38375 перегляди

У Броварах сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів через порушення правил дорожнього руху. 45-річна водійка Opel не надала перевагу в русі, що призвело до зіткнення з Hyundai та маршрутним автобусом. Постраждалих немає.

У місті Бровари сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, 45-річна водійка автомобіля Opel не надала перевагу в русі, що призвело до зіткнення з автомобілем Hyundai, який рухався головною дорогою. Від удару авто Hyundai відкинуло на припаркований маршрутний автобус.

На щастя, постраждалих немає. Поліція склала на водійку Opel адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу про адміністративні правопорушення.

На Рівненщині в ДТП постраждали двоє жінок, розпочато розслідування20.09.24, 04:14 • 47779 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївКримінал та НПКиївщина
brovaryБровари
kyivКиїв

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