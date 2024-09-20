На Рівненщині в ДТП постраждали двоє жінок, розпочато розслідування
Київ • УНН
У Рівненській області зіткнулися легковик "Volkswagen" та вантажівка "DAF". Дві жінки отримали травми та були госпіталізовані, поліція розпочала кримінальне провадження.
На Рівненщині слідчі розпочали досудове розслідування внаслідок ДТП, у якому травмувалися двоє осіб. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Рівненській області, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією слідства, водійка автомобіля "Volkswagen Touran", 43-річна мешканка Хмельницької області, під час виконання розвороту не надала перевагу вантажівці "Daf", якою керував 63-річний житель Рівненського району, що призвело до зіткнення.
У результаті аварії в легковому автомобілі затисло 45-річну пасажирку з Ізяслава. Її вдалося визволити.
Втім, обох постраждалих - 45-річну пасажирку та 43-річну водійку - було госпіталізовано. Слідчі розпочали кримінальне провадження для встановлення всіх обставин інциденту.
ДТП на Набережному шосе у Києві ускладнила рух транспорту19.09.24, 12:16 • 30757 переглядiв