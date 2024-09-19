ДТП на Набережному шосе у Києві ускладнила рух транспорту
Київ • УНН
На шосе Набережному в Києві сталася ДТП, що ускладнила рух транспорту від Пішохідного мосту до мосту Патона. Патрульні закликали водіїв враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.
У Києві на Набережному шосе сталася ДТП, що ускладнила рух транспорту від Пішохідного мосту до мосту Патона, повідомили у четвер у патрульній поліції столиці у соцмережах, пише УНН.
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"У зв'язку з ДТП на шосе Набережному, рух транспорту ускладнений від Пішохідного мосту в напрямку мосту Патона", - повідомили патрульні.
Патрульні закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.
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