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ДТП на Набережному шосе у Києві ускладнила рух транспорту

ДТП на Набережному шосе у Києві ускладнила рух транспорту

Київ • УНН

 • 30757 перегляди

На шосе Набережному в Києві сталася ДТП, що ускладнила рух транспорту від Пішохідного мосту до мосту Патона. Патрульні закликали водіїв враховувати цю інформацію при плануванні маршруту.

У Києві на Набережному шосе сталася ДТП, що ускладнила рух транспорту від Пішохідного мосту до мосту Патона, повідомили у четвер у патрульній поліції столиці у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"У зв'язку з ДТП на шосе Набережному, рух транспорту ускладнений від Пішохідного мосту в напрямку мосту Патона", - повідомили патрульні.

Патрульні закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Смертельна ДТП сталася на Столичному шосе: зіткнулися Ford і мікроавтобус Mercedes17.09.24, 13:30 • 19708 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
kyivКиїв

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