ДТП на Набережном шоссе в Киеве осложнило движение транспорта

В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП, которое затруднило движение транспорта от Пешеходного моста до моста Патона, сообщили в четверг в патрульной полиции столицы в соцсетях, пишет УНН.

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"В связи с ДТП на шоссе Набережном, движение транспорта затруднено от Пешеходного моста в направлении моста Патона", - сообщили патрульные.

Патрульные призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

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