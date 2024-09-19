ДТП на Набережном шоссе в Киеве осложнило движение транспорта
Киев • УНН
На шоссе Набережном в Киеве произошло ДТП, которое затруднило движение транспорта от Пешеходного моста до моста Патона. Патрульные призвали водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.
В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП, которое затруднило движение транспорта от Пешеходного моста до моста Патона, сообщили в четверг в патрульной полиции столицы в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"В связи с ДТП на шоссе Набережном, движение транспорта затруднено от Пешеходного моста в направлении моста Патона", - сообщили патрульные.
Патрульные призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.
Смертельна ДТП сталася на Столичному шосе: зіткнулися Ford і мікроавтобус Mercedes17 сентября 2024, 10:30 • 18925 просмотров