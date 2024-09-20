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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Ровенщине в ДТП пострадали две женщины, начато расследование

На Ровенщине в ДТП пострадали две женщины, начато расследование

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 01:14  •  1612 просмотра

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В Ровенской области столкнулись легковушка "Volkswagen" и грузовик "DAF". Две женщины получили травмы и были госпитализированы, полиция начала уголовное производство.

На Ровенщине следователи начали досудебное расследование в результате ДТП, в  котором травмировались два человека. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля "Volkswagen Touran", 43-летняя жительница Хмельницкой области, во время выполнения разворота не предоставила преимущество грузовику "Daf", которым управлял 63-летний житель Ривненского района, что привело к столкновению.

В результате аварии в легковом автомобиле зажало 45-летнюю пассажирку из Изяслава. Ее удалось освободить.

Впрочем, обоих пострадавших - 45-летнюю пассажирку и 43-летнюю водительницу - госпитализировали. Следователи начали уголовное производство для установления всех обстоятельств инцидента.

ДТП на Набережному шосе у Києві ускладнила рух транспорту19 сентября 2024, 09:16 • 29299 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП