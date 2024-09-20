На Ровенщине в ДТП пострадали две женщины, начато расследование
Киев • УНН
В Ровенской области столкнулись легковушка "Volkswagen" и грузовик "DAF". Две женщины получили травмы и были госпитализированы, полиция начала уголовное производство.
На Ровенщине следователи начали досудебное расследование в результате ДТП, в котором травмировались два человека. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.
Детали
По предварительной информации следствия, водитель автомобиля "Volkswagen Touran", 43-летняя жительница Хмельницкой области, во время выполнения разворота не предоставила преимущество грузовику "Daf", которым управлял 63-летний житель Ривненского района, что привело к столкновению.
В результате аварии в легковом автомобиле зажало 45-летнюю пассажирку из Изяслава. Ее удалось освободить.
Впрочем, обоих пострадавших - 45-летнюю пассажирку и 43-летнюю водительницу - госпитализировали. Следователи начали уголовное производство для установления всех обстоятельств инцидента.
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