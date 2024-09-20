На Ровенщине в ДТП пострадали две женщины, начато расследование

На Ровенщине следователи начали досудебное расследование в результате ДТП, в котором травмировались два человека. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля "Volkswagen Touran", 43-летняя жительница Хмельницкой области, во время выполнения разворота не предоставила преимущество грузовику "Daf", которым управлял 63-летний житель Ривненского района, что привело к столкновению.

В результате аварии в легковом автомобиле зажало 45-летнюю пассажирку из Изяслава. Ее удалось освободить.

Впрочем, обоих пострадавших - 45-летнюю пассажирку и 43-летнюю водительницу - госпитализировали. Следователи начали уголовное производство для установления всех обстоятельств инцидента.

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