В Бердянске взорвали железнодорожной мост - Андрющенко

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате взрыва, который слышали вечером 27 октября, был взорван железнодорожный мост, рассказал в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Как указал Андрющенко, вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который было в микрорайоне Колония.

По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту - написал Андрющенко в Telegram.

Напомним

Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. ГУР сообщает, что Ломейко сотрудничал с оккупантами и был причастен к репрессиям украинцев.