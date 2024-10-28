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Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
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Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бердянске взорвали железнодорожной мост - Андрющенко

В Бердянске взорвали железнодорожной мост - Андрющенко

Киев  •  УНН

07:49 • 6352 просмотра

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Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого был взорван железнодорожный мост. Инцидент произошел между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, особенно громко взрыв было слышно в микрорайоне Колония.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате взрыва, который слышали вечером 27 октября, был взорван железнодорожный мост, рассказал в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН

Детали

Как указал Андрющенко, вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который было в микрорайоне Колония.

 По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту

- написал Андрющенко в Telegram.

Напомним 

Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. ГУР сообщает, что Ломейко сотрудничал с оккупантами и был причастен к репрессиям украинцев.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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