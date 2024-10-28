В Бердянске взорвали железнодорожной мост - Андрющенко
Киев • УНН
Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого был взорван железнодорожный мост. Инцидент произошел между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту, особенно громко взрыв было слышно в микрорайоне Колония.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате взрыва, который слышали вечером 27 октября, был взорван железнодорожный мост, рассказал в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Как указал Андрющенко, вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно который было в микрорайоне Колония.
По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту
Напомним
Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. ГУР сообщает, что Ломейко сотрудничал с оккупантами и был причастен к репрессиям украинцев.