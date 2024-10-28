У Бердянську підірвали залізничний міст - Андрющенко
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого було підірвано залізничний міст. Інцидент трапився між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту, особливо гучно вибух було чутно в мікрорайоні Колонія.
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області внаслідок вибуху, який чули ввечері 27 жовтня, було підірвано залізничний міст, розповів у понеділок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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Як вказав Андрющенко, вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія.
За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. ГУР повідомляє, що Ломейко співпрацював з окупантами та був причетний до репресій українців.