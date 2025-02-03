В Белоруссии подвели итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты выборов президента республики Беларусь. Заседание, на котором было объявлено соответствующее заявление ЦИК состоялась 3 февраля в Минске. Передает УНН со ссылкой на Belta.

По официальным данным:

В Беларуси общее количество избирателей по стране составило 6 903 994 человека. Бюллетени получили 5 916 834 избирателя. Участие в голосовании приняли 5 916 195 избирателей.

В ЦИК поданы протоколы областных и Минской городской комиссий по выборам Президента о результатах голосования в областях и Минске, на основании которых установлены итоги выборов по стране - заявил председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Напомним,

ПАСЕ единогласно приняла резолюцию о непризнании президентских выборов в Беларуси от 26 января 2025 года. Ассамблея призвала провести демократические выборы, освободить политзаключенных и усилить санкции против режима.

МИД Украины не признает легитимность выборов в Беларуси, где Лукашенко получил 86,82% голосов. Министерство присоединилось к оценке ЕС, назвав выборы фарсом из-за отсутствия реальной конкуренции и политических репрессий.

Великобритания и Канада ввели санкции против 6 человек и 3 белорусских оборонных предприятий после фальсификации выборов. Ограничения коснулись руководителей учреждений и компаний, поддерживающих войну рф в Украине.

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