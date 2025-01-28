В беларуси сбили российский "Шахед", залетевший во время атаки на Украину
Киев • УНН
белорусские силы ПВО сбили российский ударный беспилотник "Шахед" над Мозырским районом ночью 28 января. Инцидент произошел на фоне массированной дроновой атаки рф на Украину.
В беларуси ночью 28 января средствами противовоздушной обороны был сбит российский ударный беспилотник. "Шахед" залетел в воздушное белорусское пространство на фоне российской дроновой атаки на Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Детали
По информации ресурса "Беларускі Гаюн", российский ударный беспилотник был ликвидирован средствами ПВО Вооруженных сил республики беларусь в 00:55.
Отмечается, что под Мозырем также в это время был слышен взрыв.
По предварительной информации, дрон-камикадзе типа "шахед" был сбит силами ПВО над Мозырским районом. Известно, что в это же время в районе произошел взрыв
При этом в мониторинговой группе заявили, что через три минуты после этого данный "Шахед" уже не фиксировался.
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