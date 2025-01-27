Рязанский НПЗ приостановил работу после ударов Украины
Киев • УНН
Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти из-за повреждения оборудования после атаки украинских дронов. На предприятии повреждены железнодорожная эстакада и установка гидроочистки.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в россии, временно остановил работу. Это произошло после ударов по НПЗ украинских защитников. Об этом информирует агенство Reuters, передает УНН.
Детали
Reuters со ссылкой на анонимные источники, сообщает, что нефтехранилище на заводе было подожжено. Среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, используемая для удаления примесей из продуктов переработки.
Повреждено железнодорожное погрузочное оборудование. Нагрузки на железную дорогу не было, они остановили переработку нефти
В то же время другой источник уточнил, что погрузка нефтепродуктов прекращена с пятницы. Также он подтвердил, что отсутствие погрузки является причиной приостановки работы НПЗ.
Отмечается, что Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн метрических тонн (262 000 баррелей в сутки), что составляет почти 5% от общего объема переработки нефти в россии в 2024 году.
По информации Reuters, НПЗ произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива, 4,3 миллиона тонн мазута и 1 миллион авиакеросина.
Напомним
В результате атаки 18 украинских беспилотников на рязанский НПЗ загорелась установка АВТ-4 и другие объекты. Предприятие получило значительные повреждения, включая установки очистки и переработки нефтепродуктов.