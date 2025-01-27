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На рязанському НПЗ сталася пожежа після повторної атаки безпілотників

На рязанському НПЗ сталася пожежа після повторної атаки безпілотників

Київ • УНН

 • 43569 перегляди

Внаслідок атаки 18 українських безпілотників на рязанський НПЗ загорілася установка АВТ-4 та інші об'єкти. Підприємство зазнало значних пошкоджень, включаючи установки очищення та переробки нафтопродуктів.

Унаслідок учорашньої повторної атаки на рязанський НПЗ  у рф загорілася установка первинної переробки нафти АВТ-4. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, 26 січня вночі внаслідок повторної атаки на "рязанську нафтопереробну компанію" сталася пожежа.

Повідомляється, що об'єкт атакували щонайменше 18 українських безпілотників, з ни 3 влучили по підприємству. Як наслідок,  загорілася установка АВТ-4 - інструмент, завдяки якому з нафти отримують дистиляти бензину, гасу, дизельного пального і мазуту.

Цікаво, що АВТ-4 вже зазнала нападу 13 березня 2024 року, після чого її роботу зупинили на два тижні, а потім відновили лише на 60% потужностей.

Крім того, внаслідок вчорашньої атаки постраждали й інші установки підприємства, зокрема установки з очищення від’єднань і вологи, а також установка ВГО, яка перетворює вакуумований газойль на якісний. Також було пошкоджено установку для очищення від сірки.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив повторну атаку на НПЗ. 

Загалом об'єкт було атаковано двічі за дві доби.  

Нагадаємо 

У російському місті рязань місцеві жителі повідомили про серію вибухів та яскравий спалах у небі.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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