На рязанском НПЗ произошел пожар после повторной атаки беспилотников
Киев • УНН
В результате атаки 18 украинских беспилотников на рязанский НПЗ загорелась установка АВТ-4 и другие объекты. Предприятие получило значительные повреждения, включая установки очистки и переработки нефтепродуктов.
В результате вчерашней повторной атаки на рязанский НПЗ в рф загорелась установка первичной переработки нефти АВТ-4. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По информации, 26 января ночью в результате повторной атаки на «рязанскую нефтеперерабатывающую компанию» произошел пожар.
Сообщается, что объект атаковали по меньшей мере 18 украинских беспилотников, из них 3 попали по предприятию. Как следствие, загорелась установка АВТ-4 - инструмент, благодаря которому из нефти получают дистилляты бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.
Интересно, что АВТ-4 уже подверглась нападению 13 марта 2024 года, после чего ее работу остановили на две недели, а затем восстановили лишь на 60% мощностей.
Кроме того, в результате вчерашней атаки пострадали и другие установки предприятия, в частности установки по очистке отсоединений и влаги, а также установка ВГО, которая превращает вакуумированный газойль в качественный. Также была повреждена установка для очистки от серы.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил повторную атаку на НПЗ.
В целом объект был атакован дважды за двое суток.
Напомним
В российском городе рязань местные жители сообщили о серии взрывов и яркой вспышке в небе.