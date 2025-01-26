У рязані пролунали вибухи

У російській рязані сталися серії вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Очевидці поінформували про вибухи, які лунали на околицях міста рязань приблизно 15 хвилин тому.

Згідно з інформацією, у небі також було помічено яскравий спалах, а в деяких районах спрацював сигнал повітряної небезпеки.

За свідченнями місцевих жителів, система ППО активно відбивала атаки. Офіційної інформації про постраждалих або руйнування поки що немає.

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