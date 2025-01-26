У рязані пролунали вибухи
Київ • УНН
У російському місті рязань місцеві жителі повідомили про серію вибухів та яскравий спалах у небі.
У російській рязані сталися серії вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Очевидці поінформували про вибухи, які лунали на околицях міста рязань приблизно 15 хвилин тому.
Згідно з інформацією, у небі також було помічено яскравий спалах, а в деяких районах спрацював сигнал повітряної небезпеки.
За свідченнями місцевих жителів, система ППО активно відбивала атаки. Офіційної інформації про постраждалих або руйнування поки що немає.
Масштабна атака дронів на рф: вибухи біля нафтопереробного заводу в Рязані24.01.25, 00:13 • 117850 переглядiв