В рязани прогремели взрывы

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 133838 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 134920 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 139638 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 177632 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 128035 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 118066 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 114698 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143537 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146527 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143997 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рязани прогремели взрывы

В рязани прогремели взрывы

Киев  •  УНН

 • 3767 просмотра

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В российском городе рязань местные жители сообщили о серии взрывов и яркой вспышке в небе.

В российской рязани произошли серии взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Очевидцы проинформировали о взрывах, которые раздавались в окрестностях города рязань примерно 15 минут назад.

Согласно информации, в небе также была замечена яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности.

По свидетельствам местных жителей, система ПВО активно отражала атаки. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани24.01.25, 00:13 • 116145 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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