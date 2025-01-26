В рязани прогремели взрывы
Киев • УНН
В российском городе рязань местные жители сообщили о серии взрывов и яркой вспышке в небе.
В российской рязани произошли серии взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Очевидцы проинформировали о взрывах, которые раздавались в окрестностях города рязань примерно 15 минут назад.
Согласно информации, в небе также была замечена яркая вспышка, а в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности.
По свидетельствам местных жителей, система ПВО активно отражала атаки. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани24.01.25, 00:13 • 116145 просмотров