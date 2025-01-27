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Рязанський НПЗ призупинив роботу після ударів України

Рязанський НПЗ призупинив роботу після ударів України

Київ • УНН

 • 28407 перегляди

Рязанський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти через пошкодження обладнання після атаки українських дронів. На підприємстві пошкоджено залізничну естакаду та установку гідроочищення.

Рязанський нафтопереробний завод, який є одним з найбільших у росії, тимчасово зупинив роботу. Це сталося після ударів по НПЗ українських захисників. Про це інформує агенство Reuters, передає УНН.

Деталі

Reuters з посиланням на анонімні джерела, повідомляє, що нафтосховище на заводі було підпалено. Серед пошкодженого обладнання - залізнична естакада та установка гідроочищення, що використовується для видалення домішок з продуктів переробки.

Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантаження на залізницю не було, вони зупинили переробку нафти

- повідомило анонімне джерело.

Водночас інше джерело уточнило, що навантаження нафтопродуктів припинено з п'ятниці. Також воно підтвердило, що відсутність навантаження є причиною припинення роботи НПЗ.

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Зазначається, що Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн (262 000 барелів на добу), що становить майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії у 2024 році.

За інформацією Reuters, НПЗ виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту та 1 мільйон авіагасу.

Нагадаємо

Внаслідок атаки 18 українських безпілотників на рязанський НПЗ загорілася установка АВТ-4 та інші об'єкти. Підприємство зазнало значних пошкоджень, включаючи установки очищення та переробки нафтопродуктів.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
reutersReuters
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