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У білорусі збили російський "Шахед", що залетів під час атаки на Україну

У білорусі збили російський "Шахед", що залетів під час атаки на Україну

Київ • УНН

 • 29586 перегляди

білоруські сили ППО збили російський ударний безпілотник "Шахед" над Мозирським районом вночі 28 січня. Інцидент стався на тлі масованої дронової атаки рф на Україну.

У білорусі вночі 28 січня засобами протиповітряної оборони був збитий російський ударний безпілотник. "Шахед" залетів у повітряний білоруський простір на тлі російської дронової атаки на Україну. Про це інфорує УНН з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Деталі

За інформацією ресурсу "Беларускі Гаюн", російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил республіки білорусь о 00:55.

Зазначається, що під Мозирем також в цей час було чути вибух. 

За попередньою інформацією, дрон-камікадзе типу "шахед" був збитий силами ПВО над Мозирським районом. Відомо, що в цей же час в районі відбувся вибух

- йдеться у дописі Telegram-каналу.

При цьому в моніторинговій групі заявили, що через три хвилини після цього даний "Шахед" вже не фіксувався.

Рязанський НПЗ призупинив роботу після ударів України 27.01.25, 21:30 • 28407 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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