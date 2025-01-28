У білорусі збили російський "Шахед", що залетів під час атаки на Україну

У білорусі вночі 28 січня засобами протиповітряної оборони був збитий російський ударний безпілотник. "Шахед" залетів у повітряний білоруський простір на тлі російської дронової атаки на Україну. Про це інфорує УНН з посиланням на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

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За інформацією ресурсу "Беларускі Гаюн", російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил республіки білорусь о 00:55.

Зазначається, що під Мозирем також в цей час було чути вибух.

За попередньою інформацією, дрон-камікадзе типу "шахед" був збитий силами ПВО над Мозирським районом. Відомо, що в цей же час в районі відбувся вибух - йдеться у дописі Telegram-каналу.

При цьому в моніторинговій групі заявили, що через три хвилини після цього даний "Шахед" вже не фіксувався.

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