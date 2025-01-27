Британія та Канада ввели санкції проти білорусі після президентських виборів

Велика Британія разом із Канадою ввели санкції проти 6 осіб і 3 організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у білорусі. Про це повідомляє пресслужба британського уряду, пише УНН.

Санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, і компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну росії в Україні. Ці дії демонструють відданість уряду роботі на міжнародному рівні для стримування загроз і захисту національної безпеки, що є основою в урядовому Плані змін,

Зокрема, наголошується, що після жорстоких репресій лукашенка, під час яких критичні голоси в білорусі було приглушено, а фіктивні вибори, які відбулися у неділю, 26 січня, не відповідали міжнародним стандартам і були засуджені міжнародними партнерами.

Санкції були застосовані до голови білоруської Центральної виборчої комісії ігоря карпенко, а також представників Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією і пенітенціарної системи.

Поряд із застосуванням санкцій до керівників інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в країні, Велика Британія виключила білоруські оборонні компанії з британської економіки – сектору, який має стратегічне значення для режиму лукашенка, що сприяє війні росії в Україні.

Під санкції потрапили 3 підприємства оборонного сектору білорусі:

ВАТ "АЛЕВКУРП" - дочірнє підприємство Білорусі, яке спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю;

ВАТ "Завод Легмаш" - білоруське підприємство, що виробляє боєприпаси для білоруського оборонного комплексу;

"КБ Безпілотні вертольоти" - білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів.

Світ вже звик до цинічного удавання лукашенка щодо демократії в Білорусі, тоді як насправді він жорстоко пригнічує громадянське суспільство та опозицію, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом із нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі та викривати тих, хто відмовляє їм у їх законному праві на свободу та демократію