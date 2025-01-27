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Британія та Канада ввели санкції проти білорусі після президентських виборів

Британія та Канада ввели санкції проти білорусі після президентських виборів

Київ • УНН

 • 28214 перегляди

Велика Британія та Канада ввели санкції проти 6 осіб та 3 білоруських оборонних підприємств після фальсифікації виборів. Обмеження торкнулися керівників установ та компаній, що підтримують війну рф в Україні.

Велика Британія разом із Канадою ввели санкції проти 6 осіб і 3 організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у білорусі. Про це повідомляє пресслужба британського уряду, пише УНН.

Санкції спрямовані проти керівників установ, відповідальних за серйозні порушення прав людини, і компаній білоруського оборонного сектору, які підтримують війну росії в Україні. Ці дії демонструють відданість уряду роботі на міжнародному рівні для стримування загроз і захисту національної безпеки, що є основою в урядовому Плані змін,

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошується, що після жорстоких репресій лукашенка, під час яких критичні голоси в білорусі було приглушено, а фіктивні вибори, які відбулися у неділю, 26 січня, не відповідали міжнародним стандартам і були засуджені міжнародними партнерами.

Санкції були застосовані до голови білоруської Центральної виборчої комісії ігоря карпенко, а також представників Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією і пенітенціарної системи.

Поряд із застосуванням санкцій до керівників інституцій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в країні, Велика Британія виключила білоруські оборонні компанії з британської економіки – сектору, який має стратегічне значення для режиму лукашенка, що сприяє війні росії в Україні.

Під санкції потрапили 3 підприємства оборонного сектору білорусі: 

ВАТ "АЛЕВКУРП" - дочірнє підприємство Білорусі, яке спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю; 

ВАТ "Завод Легмаш" - білоруське підприємство, що виробляє боєприпаси для білоруського оборонного комплексу;

"КБ Безпілотні вертольоти" - білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів.

Світ вже звик до цинічного удавання лукашенка щодо демократії в Білорусі, тоді як насправді він жорстоко пригнічує громадянське суспільство та опозицію, щоб зміцнити свою владу. Велика Британія разом із нашими партнерами продовжуватиме підтримувати народ Білорусі та викривати тих, хто відмовляє їм у їх законному праві на свободу та демократію

- заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Нагадаємо

26 січня в білорусі відбулися голосування на президентських виборах. Окрім лукашенка, брали участь ще 4 кандидати, ЄС  назвав вибори фіктивними.

цвк білорусі оголосила попередні результати президентських виборів, де лукашенко отримав 86,82% голосів. Інші кандидати набрали менше 4%, а явка виборців перевищила 85%.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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