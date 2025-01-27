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Британия и Канада ввели санкции против беларуси после президентских выборов

Британия и Канада ввели санкции против беларуси после президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 9857 просмотра

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Великая Британия и Канада ввели санкции против 6 человек и 3 белорусских оборонных предприятий после фальсификации выборов. Ограничения коснулись руководителей учреждений и компаний, поддерживающих войну рф в Украине.

Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против 6 человек и 3 организаций в ответ на фальсификацию президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, пишет УНН.

Санкции направлены против руководителей учреждений, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и компаний белорусского оборонного сектора, которые поддерживают войну россии в Украине. Эти действия демонстрируют приверженность правительства работе на международном уровне для сдерживания угроз и защиты национальной безопасности, что является основой в правительственном Плане изменений,

- говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что после жестоких репрессий лукашенко, во время которых критические голоса в беларуси были приглушены, а фиктивные выборы, которые состоялись в воскресенье, 26 января, не соответствовали международным стандартам и были осуждены международными партнерами.

Санкции были применены к председателю белорусской Центральной избирательной комиссии игорю карпенко, а также представителям Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и пенитенциарной системы.

Наряду с применением санкций к руководителям институтов, ответственных за серьезные нарушения прав человека в стране, Великая Британия исключила белорусские оборонные компании из британской экономики - сектора, который имеет стратегическое значение для режима лукашенко, способствующего войне России в Украине.

Под санкции попали 3 предприятия оборонного сектора беларуси: 

ОАО "АЛЕВКУРП" - дочернее предприятие беларуси, которое специализируется на исследовании, разработке и производстве радиолокационных систем и систем управления оружием; 

ОАО "Завод Легмаш" - белорусское предприятие, производящее боеприпасы для белорусского оборонного комплекса;

"КБ Беспилотные вертолеты" - белорусский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов.

Мир уже привык к циничному притворству лукашенко о демократии в Беларуси, тогда как на самом деле он жестоко подавляет гражданское общество и оппозицию, чтобы укрепить свою власть. Великобритания вместе с нашими партнерами будет продолжать поддерживать народ Беларуси и разоблачать тех, кто отказывает им в их законном праве на свободу и демократию,

- заявил министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Напомним

26 января в беларуси состоялись голосования на президентских выборах. Кроме лукашенко, участвовали еще 4 кандидата, ЕС  назвал выборы фиктивными.

ЦИК беларуси объявил предварительные результаты президентских выборов, где лукашенко получил 86,82% голосов. Другие кандидаты набрали менее 4%, а явка избирателей превысила 85%.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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