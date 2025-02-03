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У білорусії підбили підсумки президентських виборів

У білорусії підбили підсумки президентських виборів

Київ • УНН

 • 25094 перегляди

Центрвиборчком Білорусі затвердив підсумки президентських виборів, де проголосували 5,9 млн виборців. ПАРЄ, Україна, Британія та Канада не визнали легітимність виборів та запровадили санкції.

Центральна виборча комісія затвердила результати виборів президента республіки білорусь. Засідання, на якому була оголошена відповідна заява ЦВК відбулась 3 лютого в мінську. Передає УНН із посиланням на Belta.

За офіційними даними:

У білорусі загальна кількість виборців по країні становила 6 903 994 особи. Бюлетені отримали 5 916 834 виборці. Участь у голосуванні взяли 5 916 195 виборців.

У ЦВК подано протоколи обласних і Мінської міської комісій з виборів Президента про результати голосування в областях і Мінську, на підставі яких установлено підсумки виборів по країні

- заявив голова Центральної виборчої комісії Білорусі Ігор Карпенко.

Нагадаємо

ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію щодо невизнання президентських виборів у білорусі від 26 січня 2025 року. Асамблея закликала провести демократичні вибори, звільнити політв'язнів та посилити санкції проти режиму.

МЗС України не визнає легітимність виборів у білорусі, де лукашенко отримав 86,82% голосів. Міністерство приєдналося до оцінки ЄС, назвавши вибори фарсом через відсутність реальної конкуренції та політичні репресії.

Велика Британія та Канада ввели санкції проти 6 осіб та 3 білоруських оборонних підприємств після фальсифікації виборів. Обмеження торкнулися керівників установ та компаній, що підтримують війну рф в Україні.

У білорусі збили російський "Шахед", що залетів під час атаки на Україну28.01.25, 03:27 • 29586 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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