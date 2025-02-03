У білорусії підбили підсумки президентських виборів

Центральна виборча комісія затвердила результати виборів президента республіки білорусь. Засідання, на якому була оголошена відповідна заява ЦВК відбулась 3 лютого в мінську. Передає УНН із посиланням на Belta.

За офіційними даними:

У білорусі загальна кількість виборців по країні становила 6 903 994 особи. Бюлетені отримали 5 916 834 виборці. Участь у голосуванні взяли 5 916 195 виборців.

У ЦВК подано протоколи обласних і Мінської міської комісій з виборів Президента про результати голосування в областях і Мінську, на підставі яких установлено підсумки виборів по країні - заявив голова Центральної виборчої комісії Білорусі Ігор Карпенко.

Нагадаємо

ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію щодо невизнання президентських виборів у білорусі від 26 січня 2025 року. Асамблея закликала провести демократичні вибори, звільнити політв'язнів та посилити санкції проти режиму.

МЗС України не визнає легітимність виборів у білорусі, де лукашенко отримав 86,82% голосів. Міністерство приєдналося до оцінки ЄС, назвавши вибори фарсом через відсутність реальної конкуренції та політичні репресії.

Велика Британія та Канада ввели санкції проти 6 осіб та 3 білоруських оборонних підприємств після фальсифікації виборів. Обмеження торкнулися керівників установ та компаній, що підтримують війну рф в Україні.

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