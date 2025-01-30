ПАРЄ не визнала "вибори" в білорусі та оголосила лукашенка нелегітимним
Київ • УНН
ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію щодо невизнання президентських виборів у білорусі від 26 січня 2025 року. Асамблея закликала провести демократичні вибори, звільнити політв'язнів та посилити санкції проти режиму.
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не визнала лукашенко легітимно обраним президентом.
Передає УНН із посиланням на сторінку нардепа Гончаренка у соцмережі.
Так звані президентські "вибори" в Білорусі від 26 січня 2025 року не відповідають міжнародним стандартам.
ПАРЄ не визнали вибори в білорусі, а лукашенка назвали нелегітимним, - пише народний депутат Олексій Гончаренко.
Щойно була ухвалена відповідна резолюція. За — 79, одноголосно!
У резолюції ПАРЄ "Нагальна потреба у проведенні вільних і чесних виборів у Білорусі" зазначено:
Провести незалежні демократичні вибори;
Звільнити всіх політичних вʼязнів;
Вибори в Білорусі, які пройшли в січні цього року – недемократичні;
Рада Європи закликає інші країни не визначати вибори в Білорусі;
Немає причин визначати лукашенка легітимним президентом;
Заклик посилити санкції проти режиму лукашенка.
МЗС України назвало президентські "вибори" в білорусі політичним шоу27.01.25, 21:19 • 28469 переглядiв