ПАРЄ не визнала "вибори" в білорусі та оголосила лукашенка нелегітимним

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не визнала лукашенко легітимно обраним президентом.

Передає УНН із посиланням на сторінку нардепа Гончаренка у соцмережі.

Так звані президентські "вибори" в Білорусі від 26 січня 2025 року не відповідають міжнародним стандартам.

ПАРЄ не визнали вибори в білорусі, а лукашенка назвали нелегітимним, - пише народний депутат Олексій Гончаренко.

Щойно була ухвалена відповідна резолюція. За — 79, одноголосно! - повідомив нардеп.

У резолюції ПАРЄ "Нагальна потреба у проведенні вільних і чесних виборів у Білорусі" зазначено:

Провести незалежні демократичні вибори;

Звільнити всіх політичних вʼязнів;

Вибори в Білорусі, які пройшли в січні цього року – недемократичні;

Рада Європи закликає інші країни не визначати вибори в Білорусі;

Немає причин визначати лукашенка легітимним президентом;

Заклик посилити санкції проти режиму лукашенка.

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