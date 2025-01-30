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ПАСЕ не признала «выборы» в Беларуси и объявила лукашенко нелегитимным

ПАСЕ не признала «выборы» в Беларуси и объявила лукашенко нелегитимным

Киев  •  УНН

 • 8033 просмотра

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ПАСЕ единогласно приняла резолюцию о непризнании президентских выборов в Беларуси от 26 января 2025 года. Ассамблея призвала провести демократические выборы, освободить политзаключенных и усилить санкции против режима.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не признала лукашенко легитимно избранным президентом.

Передает УНН со ссылкой на страницу нардепа Гончаренко в соцсети.

Так называемые президентские «выборы» в Беларуси от 26 января 2025 года не соответствуют международным стандартам.

ПАСЕ не признали выборы в Беларуси, а лукашенко назвали нелегитимным, - пишет народный депутат Алексей Гончаренко.

Только что была принята соответствующая резолюция. За - 79, единогласно!

- сообщил нардеп.

 В резолюции ПАСЕ «Настоятельная необходимость в проведении свободных и честных выборов в Беларуси» указано:

Провести независимые демократические выборы;

Освободить всех политических заключенных;

Выборы в Беларуси, которые прошли в январе этого года - недемократические;

Совет Европы призывает другие страны не определять выборы в Беларуси;

Нет причин определять лукашенко легитимным президентом;

Призыв усилить санкции против режима лукашенко.

МИД Украины назвал президентские "выборы" в беларуси политическим шоу27.01.25, 21:19 • 27807 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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