ПАСЕ не признала «выборы» в Беларуси и объявила лукашенко нелегитимным
Киев • УНН
ПАСЕ единогласно приняла резолюцию о непризнании президентских выборов в Беларуси от 26 января 2025 года. Ассамблея призвала провести демократические выборы, освободить политзаключенных и усилить санкции против режима.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не признала лукашенко легитимно избранным президентом.
Передает УНН со ссылкой на страницу нардепа Гончаренко в соцсети.
Так называемые президентские «выборы» в Беларуси от 26 января 2025 года не соответствуют международным стандартам.
ПАСЕ не признали выборы в Беларуси, а лукашенко назвали нелегитимным, - пишет народный депутат Алексей Гончаренко.
Только что была принята соответствующая резолюция. За - 79, единогласно!
В резолюции ПАСЕ «Настоятельная необходимость в проведении свободных и честных выборов в Беларуси» указано:
Провести независимые демократические выборы;
Освободить всех политических заключенных;
Выборы в Беларуси, которые прошли в январе этого года - недемократические;
Совет Европы призывает другие страны не определять выборы в Беларуси;
Нет причин определять лукашенко легитимным президентом;
Призыв усилить санкции против режима лукашенко.
МИД Украины назвал президентские "выборы" в беларуси политическим шоу27.01.25, 21:19 • 27807 просмотров