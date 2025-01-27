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МИД Украины назвал президентские "выборы" в беларуси политическим шоу

МИД Украины назвал президентские "выборы" в беларуси политическим шоу

Киев  •  УНН

 • 6587 просмотра

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МИД Украины не признает легитимность выборов в беларуси, где Лукашенко получил 86,82% голосов. Министерство присоединилось к оценке ЕС, назвав выборы фарсом из-за отсутствия реальной конкуренции и политических репрессий.

В Министерстве иностранных дел заявили, что "президентские выборы" в беларуси трудно назвать честными, прозрачными и демократическими и добавили, что сами выборы превратили в политическое шоу одной и не могут быть легитимными. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

26 января 2025 года в беларуси состоялись так называемые "президентские выборы", результат которых был заранее известен еще с начала электоральной кампании. Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности учитывая политические репрессии в беларуси, которые лишили избирателей какого-либо альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека 

- отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что выборы, которые проходят в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ, не могут быть легитимными.

Это фарс. Министерство иностранных дел Украины полностью разделяет и присоединяется к оценкам Службы внешних сношений ЕС относительно результатов этого "действа" и выражает свою поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране, ее независимость, сохранение своего национального достоинства и самобытности. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, к которой они исторически принадлежат, но и создает угрозы безопасности для соседних стран и европейского региона в целом 

- добавили в МИД.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия сообщила предварительные результаты так называемых выборов президента беларуси. Указывается, что за александра лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.

Выборы проходили на фоне длительной международной критики режима лукашенко и внутренней напряженности в обществе.

Глава дипломатической службы Европейского Союза Кая Каллас подчеркивала, что такие выборы являются прямым нарушением демократических принципов. лукашенко, по ее словам, лишь закрепляет свое пребывание у власти, которая давно утратила международное доверие.

Белорусский диктатор александр лукашенко заявлял, что ему все равно, признает ли Запад результаты выборов в Беларуси.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
kaia-kallasКайя Каллас
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз

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