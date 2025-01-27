МИД Украины назвал президентские "выборы" в беларуси политическим шоу

В Министерстве иностранных дел заявили, что "президентские выборы" в беларуси трудно назвать честными, прозрачными и демократическими и добавили, что сами выборы превратили в политическое шоу одной и не могут быть легитимными. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

26 января 2025 года в беларуси состоялись так называемые "президентские выборы", результат которых был заранее известен еще с начала электоральной кампании. Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности учитывая политические репрессии в беларуси, которые лишили избирателей какого-либо альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека

В ведомстве отметили, что выборы, которые проходят в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ, не могут быть легитимными.

Это фарс. Министерство иностранных дел Украины полностью разделяет и присоединяется к оценкам Службы внешних сношений ЕС относительно результатов этого "действа" и выражает свою поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране, ее независимость, сохранение своего национального достоинства и самобытности. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, к которой они исторически принадлежат, но и создает угрозы безопасности для соседних стран и европейского региона в целом