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МЗС України назвало президентські "вибори" в білорусі політичним шоу

МЗС України назвало президентські "вибори" в білорусі політичним шоу

Київ • УНН

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МЗС України не визнає легітимність виборів у білорусі, де лукашенко отримав 86,82% голосів. Міністерство приєдналося до оцінки ЄС, назвавши вибори фарсом через відсутність реальної конкуренції та політичні репресії.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що "президентські вибори" в білорусі важко назвати чесними, прозорими та демократичними та додали, що самі вибори перетворили на політичне шоу однієї та не можуть бути легітимними. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

26 січня 2025 року в білорусі відбулися так звані "президентські вибори", результат яких був заздалегідь відомий ще з початку електоральної кампанії. Важко назвати такі вибори чесними, прозорими та демократичними, зокрема з огляду на політичні репресії в білорусі, які позбавили виборців будь-якого альтернативного вибору, а самі вибори перетворили на політичне шоу однієї людини 

- зазначили в МЗС.

У відомстві наголосили, що вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю і політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними.

Це фарс. Міністерство закордонних справ України повністю поділяє і приєднується до оцінок Служби зовнішніх зносин ЄС щодо результатів цього "дійства" та висловлює свою підтримку тим білорусам, які продовжують боротися за демократичні зміни у своїй країні, її незалежність, збереження своєї національної гідності та самобутності. Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього, ніж ще п’ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім’ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому 

- додали в МЗС.

Доповнення

Центральна виборча комісія повідомила попередні результати так званих виборів президента білорусі. Вказується, що за олександра лукашенка проголосували 86,82% виборців.

Вибори проходили на тлі тривалої міжнародної критики режиму лукашенка та внутрішньої напруженості в суспільстві.

Глава дипломатичної служби Європейського Союзу Кая Каллас наголошувала, що такі вибори є прямим порушенням демократичних принципів. лукашенко, за її словами, лише закріплює своє перебування при владі, яке давно втратило міжнародну довіру.

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявляв, що йому все одно, чи визнає Захід результати виборів у білорусі.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
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