В Австрии идут в отставку все министры от ультраправой партии

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Австрии идут в отставку все министры от ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) - через несколько дней после того, как в стране разгорелся скандал с участием вице-канцлера и главы этой политсилы Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.