Віце-канцлер Австрії подав у відставку після публікації компрометуючого відео
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку після публікації компрометуючого відео. Про це у Twitter повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter, передає УНН.
"Через 18 годин після публікації компрометуючого відео віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку", - написав Щерба.
Нагадаємо, віце-канцлер Австрії, очільник ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache), ймовірно, обіцяв "багатій росіянці" отримання угод від австрійського уряду в обмін на фінансову підтримку на виборах 2017 року. Про наявність відеозапису розмови між Штрахе та росіянкою у п'ятницю, 17 травня, повідомили німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Spiegel, журналісти яких ознайомлені з таємно записаним відео, та навели його уривки на своїх сайтах
Як повідомляють зазначені видання, на відео видно, як Штрахе та інший політик з FPÖ Йоганн Ґуденус (Johann Gudenus), що зараз очолює фракцію FPÖ в автрійському парламенті, у липні 2017 році на віллі на грецькому острові Ібіца обговорюють можливість передачі активів впливового австрійського видання Kronen Zeitung жінці, з якою ведеться розмова. Журналісти Spiegel припускають, що могло йтись про провокацію.