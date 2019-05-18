Вице-канцлер Австрии подал в отставку после публикации компрометирующего видео

"Через 18 часов после публикации компрометирующего видео вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку", - написал Щерба.

Напомним, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Штрахе (Heinz-Christian Strache), вероятно, обещал "богатой россиянке" получения сделок от австрийского правительства в обмен на финансовую поддержку на выборах 2017 года. О наличии видеозаписи разговора между Штрахе и россиянкой в пятницу, 17 мая, сообщили немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel, журналисты которых знакомы с тайно записанным видео, и привели его отрывки на своих сайтах.

Как сообщают указанные издания, на видеоке видно, как Штрахе и другой политик с FPÖ Иоганн Ґуденус (Johann Gudenus), который сейчас возглавляет фракцию FPÖ в австрийских парламенте, в июле 2017 года на вилле на греческом острове Ибица обсуждают возможность передачи активов влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung женщине, с которой ведется разговор. Журналисты Spiegel предполагают, что могла идти речь о провокации.