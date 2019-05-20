Екс-канцлер Австрії заявив, що Курц повинен піти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Колишній канцлер Австрії Крістіан Керн вважає, що діючий австрійський канцлер Себастьян Курц повинен покинути свій пост слідом за Хайнцем-Крістіаном Штрахе, який оголосив про свою відставку після появи в ЗМІ скандального відеозапису зі своєю участю. Про це повідомляє УНН із посиланням на APA.
“Він (Курц) повинен наслідувати мій приклад і розчистити шлях для нового початку”, — наводить слова Керна видання.
За його словами, Курцу доведеться розглянути можливість відставки, якщо він відповідально ставиться до своєї посади.
Керн займав пост австрійського канцлера з травня 2016 року по грудень 2017 року. Соціал-демократична партія Австрії (СДПА) під його керівництвом пішла в опозицію після парламентських виборів у 2017 році, потім пост її голови покинув сам Керн.
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Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з’явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.
Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.
Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою. Як стало відомо — вибори пройдуть у вересні.
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