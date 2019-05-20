Екс-канцлер Австрії заявив, що Курц повинен піти у відставку

КИЇВ. 20 травня. УНН. Колишній канцлер Австрії Крістіан Керн вважає, що діючий австрійський канцлер Себастьян Курц повинен покинути свій пост слідом за Хайнцем-Крістіаном Штрахе, який оголосив про свою відставку після появи в ЗМІ скандального відеозапису зі своєю участю. Про це повідомляє УНН із посиланням на APA.