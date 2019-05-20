Экс-канцлер Австрии заявил, что Курц должен уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн считает, что действующий австрийский канцлер Курц должен покинуть свой пост вслед за Хайнцем-Кристианом Штрахе, который объявил о своей отставке после появления в СМИ скандальной видеозаписи со своим участием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на APA.
"Он (Курц) должен последовать моему примеру и расчистить путь для нового начала", - приводит слова Керна издание.
По его словам, Курцу придется рассмотреть возможность отставки, если он ответственно относится к своей должности.
Керн занимал пост австрийского канцлера с мая 2016 по декабрь 2017 года. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) под его руководством ушла в оппозицию после парламентских выборов в 2017 году, затем пост ее председателя покинул сам Керн.
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Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.
После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.
Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно - выборы пройдут в сентябре.
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