Канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с россиянкой

"Я предложил президенту республики назначить досрочные выборы - на ближайшую возможную дату", - заявил он.

При этом он объявил о расторжении коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), членом которой является Штрахе.

"Достаточно значит достаточно", - сказал Курц, перечислив предыдущие связанные с АПС скандалы. Штрахе подал в отставку ранее в тот же день.

Позже в субботу президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что досрочные выборы - это единственный способ возродить доверие к государственным институтам. Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с Курцем, и отметил, что переговоры продолжатся в воскресенье, 19 мая.

Как сообщал УНН, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.

Как сообщает Spiegel, женщина на видео назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения. Несмотря на такие заявления, отмечают немецкие журналисты, Штрахе и Гуденус еще 6 часов обсуждали с россиянкой возможности инвестирования в Австрию. Кроме того, они сообщили упомянутой россиянке о незаконной систему партийного финансирования.

Штрахе также утверждал на видео, что смена собственника издание Kronen Zeitung и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу АПС. В ответ на поддержку Штрахе предложил "россиянке" после победы на выборах предоставления государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть основаны собеседницей Штрахе. В комментарии изданию Spiegel Штрахе подтвердил факт этого разговора, но заявил, что это была "сугубо частное" встреча "в раскованной атмосфере навеселе".

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.