Посол України в Австрії прокоментував відставку віце-канцлера Штрахе
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Посол України в Австрії Олександр Щерба назвав добровільну відставку віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе, якого звинуватили в корупції, прикладом демократії. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
"Ознака функціонуючої демократії - традиція добровільної відставки. Неприйнятність ситуації, коли твоя країна або партія несе тягар твоєї ганьби", - написав дипломат.
Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з'явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе "племінницею одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.
Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.
Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою.