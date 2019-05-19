Канцлер Австрії не виключив кримінального переслідування Штрахе після скандалу з відео

"Розслідування покаже, що тепер буде, - сказав глава уряду. - На відео ми спостерігаємо жахливі речі. Йдеться про зловживання владою, що вже досить серйозно і проблематично; мова йде про пропозиції корупційного характеру, про нападках на свободу преси".

"Те, що він говорить на відео, є серйозним скандалом, це означає кінець його політичної діяльності і, імовірно, кримінально-правові наслідки", - зазначив Курц. При цьому, відповідаючи на питання, чи відправиться Штрахе в кінцевому підсумку до в'язниці, він сказав: "Це вирішую не я".

Тим часом, як повідомило австрійське радіо OE-1, Верховна прокуратура Австрії за результатами вивчення доступних в ЗМІ відеоматеріалів про можливі таємних угодах за участю Штрахе не знайшла в них складу злочину. Слідчі в зв'язку з цим не стали починати розслідування щодо Штрахе і Гуденуса. Однак не виключено, що представники закону спробують отримати повне відео і оцінити його.

Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з’явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.

Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.

Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою. Як стало відомо - вибори пройдуть у вересні.

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