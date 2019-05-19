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Канцлер Австрии не исключил уголовного преследования Штрахе после скандала с видео

Канцлер Австрии не исключил уголовного преследования Штрахе после скандала с видео

Киев  •  УНН

 • 12300 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Видеозаписи с Ибицы, которые повлекли за собой правительственный скандал в Австрии, могут стать предметом уголовных разбирательств в отношении бывшего вице-канцлера республики Хайнца-Кристиана Штрахе. Такое мнение высказал канцлер Австрии Курц в интервью газете Bild, которое распространено в воскресенье вечером, передает УНН.

“Расследование покажет, что теперь будет, — сказал глава правительства. — На видео мы наблюдаем ужасные вещи. Речь идет о злоупотреблении властью, что уже достаточно серьезно и проблематично; речь идет о предложениях коррупционного характера, о нападках на свободу прессы”.

“То, что он говорит на видео, является серьезным скандалом, это означает конец его политической деятельности и, вероятно, уголовно-правовые последствия”, — отметил Курц. При этом, отвечая на вопрос, отправится ли Штрахе в конечном итоге в тюрьму, он сказал: “Это решаю не я”.

Между тем, как сообщил австрийское радио OE-1, Верховная прокуратура Австрии по результатам изучения доступных в СМИ видеоматериалов о возможных тайных сделках с участием Штрахе не нашла в них состава преступления. Следователи в связи с этим не стали начинать расследование Штрахе и Гуденуса. Однако не исключено, что представители закона попытаются получить полное видео и оценить его.

Как сообщал УНН, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 года на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя “племянницей одного российского олигарха” и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.

Как сообщал УНН, канцлер Австрии объявил досрочные парламентские выборы из-за скандального видео с русской. Как стало известно — выборы пройдут в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе

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