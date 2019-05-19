Дострокові парламентські вибори в Австрії можуть відбудуться у вересні

Так, у ході зустрічі президент Австрії запропонував провести дострокові вибори у вересні 2019 року.

"Я надаю перевагу проведенню дострокових виборів у вересні, якщо це можливо, вже на початку вересня", - сказав Ван дер Беллен журналістам після переговорів з канцлером.

Зазначається, що точну дату виборів буде оголошено пізніше.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастіан Курц у суботу, 18 травня, запропонував якнайшвидше провести в країні дострокові парламентські вибори через скандал навколо віце-канцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе.

Як повідомляв УНН, 17 травня німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Spiegel оприлюднили відео, на якому Штрахе та Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, у липні 2017 році на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Ця зустріч, вочевидь, була організована як пастка для Штрахе.

Як повідомляє Spiegel, жінка на відео назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово наголошувала під час розмови, що йдеться про кошти нелегального походження.

Попри такі заяви, зазначають німецькі журналісти, Штрахе та Ґуденус ще шість годин обговорювали з росіянкою можливості інвестування в Австрії. Крім того, вони повідомили згаданій росіянці про незаконну систему партійного фінансування.

Штрахе також стверджував на відео, що зміна власника видання Kronen Zeitung та підтримка ним його партії перед виборами могла б зіграти на користь АПС. У відповідь на підтримку Штрахе запропонував “росіянці” після перемоги на виборах надання державних замовлень будівельним компаніям, які мають бути засновані співрозмовницею Штрахе. У коментарі виданню Spiegel Штрахе підтвердив факт цієї розмови, але заявив, що це була “суто приватна” зустріч “у розкутій атмосфері напідпитку”.

Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.