Досрочные парламентские выборы в Австрии могут состоятся в сентябре

Так, в ходе встречи президент Австрии предложил провести досрочные выборы в сентябре 2019 года.

"Я предпочитаю проведение досрочных выборов в сентябре, если это возможно, уже в начале сентября", - сказал Ван дер Беллен журналистам после переговоров с канцлером.

Отмечается, что точная дата выборов будет объявлена позже.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, предложил как можно быстрее провести в стране досрочные парламентские выборы из-за скандала вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Как сообщал УНН, 17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Эта встреча, очевидно, была организована как ловушка для Штрахе.

Как сообщает Spiegel, женщина на видео назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

Несмотря на такие заявления, отмечают немецкие журналисты, Штрахе и Ґуденус еще 6 часов обсуждали с россиянкой возможности инвестирования в Австрии. Кроме того, они сообщили упомянутой россиянке о незаконной системе партийного финансирования.

Штрахе также утверждал на видео, что смена собственника издание Kronen Zeitung и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу АПС. В ответ на поддержку Штрахе предложил россиянке после победы на выборах предоставление государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть основаны собеседницей Штрахе. В комментарии изданию Spiegel Штрахе подтвердил факт этого разговора, но заявил, что это была "сугубо частная "встреча" в раскованной атмосфере навеселе".

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.