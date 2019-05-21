В Австрії йдуть у відставку всі міністри від ультраправої партії

КИЇВ. 21 травня. УНН. В Австрії йдуть у відставку всі міністри від ультраправої Австрійської партії свободи (АПС) – через кілька днів після того, як у країні спалахнув скандал за участю віце-канцлера і голови цієї політсили Хайнца-Крістіана Штрахе. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.