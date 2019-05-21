В Австрії йдуть у відставку всі міністри від ультраправої партії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В Австрії йдуть у відставку всі міністри від ультраправої Австрійської партії свободи (АПС) – через кілька днів після того, як у країні спалахнув скандал за участю віце-канцлера і голови цієї політсили Хайнца-Крістіана Штрахе. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Представник АПС ввечері 20 травня повідомив, що партія таким чином відреагувала на намір канцлера Себастьяна Курца змістити з посади глави МВС представника АПС Герберта Кікла.
Курц заявив, що запропонував президенту країни Александеру ван дер Беллену звільнити Кікла, заявивши, що міністри від АПС заважатимуть прозорому розслідуванню. Партія відреагувала відкликанням усіх своїх міністрів, залишивши Курца без міністра закордонних справ, оборони, праці та інстраструктури.
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Як повідомляв УНН, 17 травня в німецьких виданнях Süddeutsche Zeitung і Spiegel з’явилося відео, на якому Штрахе і Йоганн Ґуденус, голова фракції АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на острові Ібіца обговорюють можливість придбання впливового австрійського видання Kronen Zeitung невідомою жінкою. Вона назвала себе “племінницею одного російського олігарха” і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. При цьому вона неодноразово підкреслювала під час розмови, що мова йде про кошти нелегального походження.
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Після цього, через 18 годин після публікації компрометуючого відео, віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку.
Як повідомляв УНН, канцлер Австрії оголосив дострокові парламентські вибори через скандальне відео з росіянкою. Як стало відомо — вибори пройдуть у вересні.
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